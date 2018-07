Etapa francesa do surfe contará com dez brasileiros na disputa

A nona etapa do Circuito Mundial de Surfe começa nesta terça-feira em Landes, na França, com a presença de dez brasileiros. A disputa acontecerá até o dia 17 e junto com ela será realizada a versão feminina. A primeira chamada será às 3h da manhã, horário de Brasília. A novidade será a presença de Caio Ibelli, segundo colocado na etapa de Cascais na última semana e que, com isso, ganhou o convite da organização para disputar a competição. Além disso, ele garantiu matematicamente sua vaga na elite no próximo ano.

"Esses oito mil pontos conquistados em Portugal são muito importantes e estou muito feliz em ter feito minha primeira final em um evento prime. Disputar a Liga Mundial de Surfe é meu maior sonho e quando receber minha confirmação vou chorar feito criança. Isso é tudo o que sempre quis. Mas vou esperar e continuar trabalhando forte. Quero dar o melhor de mim com esse convite para a etapa da França. Espero fazer bonito diante dos melhores do mundo", afirmou.

Além de Caio Ibelli, o Brasil estará representado no Quiksilver Pro France por Adriano de Souza, Filipe Toledo, Gabriel Medina, Italo Ferreira, Wiggoly Dantas, Miguel Pupo, Jadson André, Alejo Muniz e Tomas Hermes. O melhor brasileiro é Adriano de Souza, que está na vice-liderança após perder a ponta para o australiano Mick Fanning. Filipe Toledo também está em boa situação e pode tentar encostar nos líderes se conseguir uma colocação melhor para os rivais.

Outro que pode ir bem é Gabriel Medina, que tem ótimas recordações da etapa francesa do Circuito Mundial de Surfe. O atual campeão do mundo foi campeão em 2011, com apenas 17 anos, em sua estreia na elite. Depois, em 2013, ele chegou até a decisão, mas perdeu para Fanning. Para o surfista, o evento traz boas recordações e ele espera um ótimo resultado para continuar com chances de lutar pelo bicampeonato.

Primeira fase da etapa da França do Circuito Mundial de Surfe:

1ª: Kelly Slater (EUA), Jadson André (BRA), Brett Simpson (EUA)

2ª: Julian Wilson (AUS), Miguel Pupo (BRA), Aritz Aranburu (ESP)

3ª: Owen Wright (AUS), Sebastian Zietz (HAV), Dane Reynolds (EUA)

4ª: Filipe Toledo (BRA), Adam Melling (AUS), Tomas Hermes (BRA)

5ª: Adriano de Souza (BRA), Keanu Asing (HAV), Caio Ibelli (BRA)

6ª: Mick Fanning (AUS), Michel Bourez (TAH), Maxime Huscenot (FRA)

7ª: Gabriel Medina (BRA), Matt Wilkinson (AUS), Dusty Payne (HAV)

8ª: Jeremy Flores (FRA), John John Florence (HAV), Alejo Muniz (BRA)

9ª: Italo Ferreira (BRA), Adrian Buchan (AUS), Ricardo Christie (NZL)

10ª: Nat Young (EUA), Bede Durbidge (AUS), Glenn Hall (IRL)

11ª: Josh Kerr (AUS), Kai Otton (AUS), Kolohe Andino (EUA)

12ª: Wiggolly Dantas (BRA), Joel Parkinson (AUS), C. J. Hobgood (EUA)