Etapa Rio Pro da Liga Mundial de Surfe é adiada para domingo por causa da piora do mar

As oitavas de final do Rio Pro, etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe, foram adiadas para domingo. Com oito brasileiros na disputa masculina e Tatiana Weston-Webb brigando pelo título nas semis femininas, as provas inicialmente marcadas para este sábado foram canceladas por causa de uma piora no mar de Saquarema (RJ).

Com a definição de lay day neste sábado, a próxima chamada fica para o domingo, às 7h15, quando as condições do mar serão reavaliadas. A janela desta etapa da Liga Mundial de Surfe terá duração até a quinta-feira. Mesmo com a eliminação de Gabriel Medina na repescagem da última sexta-feira, os brasileiros seguem dominando a etapa fluminense do circuito. Caio Ibelli fará duelo contra o compatriota Samuel Pupo, enquanto o líder do ranking Filipe Toledo terá pela frente o peruano Miguel Tudela.

Em outro duelo brasileiro, Ítalo Ferreira enfrentará Michael Rodrigues. Miguel Pupo encara o americano Nat Young na bateria quatro. O australiano Jack Robinson estará pelo caminho do catarinense Mateus Herdy. Por fim, na bateria sete, Yago Dora disputa com o australiano Ethan Ewing. No feminino, Tatiana Weston-Webb chega como uma das quatro surfista na disputa pelo título. A brasileira fará semifinal contra a americana Carissa Moore no domingo. A outra disputa da etapa será entre a francesa Johanne Defay e havaiana Gabriela Bryan

Veja os duelos das oitavas de final masculina:

Jack Robinson (AUS) x Mateus Herdy (BRA)

Caio Ibelli (BRA) x Samuel Pupo (BRA)

Italo Ferreira (BRA) x Michael Rodrigues (BRA)

Miguel Pupo (BRA) x Nat Young (EUA)

Filipe Toledo (BRA) x Miguel Tudela (PER)

Connor O'Leary (AUS) x Matthew McGillivray (AFS)

Ethan Ewing (AUS) x Yago Dora (BRA)

Callum Robson (AUS) x Jackson Baker (AUS)

Veja os duelos da semifinal feminina:

Johanne Defay (FRA) x Gabriela Bryan (HAV)

Carissa Moore (EUA) x Tatiana Weston-Webb (BRA)