Etiene é destaque do time brasileiro na etapa de Tóquio da Copa do Mundo de natação

Campeã mundial em piscina longa, em Budapeste, este ano, Etiene Medeiros é destaque da equipe brasileira que participa a partir desta terça-feira da etapa de Tóquio da Copa do Mundo de natação. O Brasil terá seis representantes nas piscinas da Tatsumi International Swimming Center. Além de Etiene, o time brasileiro conta com Raphael Rodrigues, Matheus Gonche, Nelson Silva Junior, Daynara de Paula e Clarissa Rodrigues.

“Sempre são importantes essas competições fora do País, ainda mais em um ano de retomada de ciclo olímpico. Já estou me sentindo muito motivada, ter saído da rotina de São Paulo é muito bom para mim. Será a primeira vez que fazemos duas etapas de Copa do Mundo por aqui, será bem legal, com uma dinâmica bem interessante ao lado de adversárias que sempre encontro em eventos internacionais como as australianas e as chinesas. Estar em competições como estas, de alto nível, é estar em outro padrão para voltar ao Brasil”, disse Etiene.

A Copa do Mundo é uma competição realizada em piscina de 25 metros. Etiene disputará as provas de 50m costas, 50m livre e 100m borboleta.

Outro destaque do time brasileiro é Nelson Junior, que conquistou medalhas de bronze nos 50m costas nas etapas da Copa do Mundo de Hong Kong e Catar. No Japão, ele vai competir nos 200m costas, 50m livre e 100m borboleta.

“Fiz uma boa preparação na Europa. A competição em Tóquio vai ter um nível altíssimo. Muita gente vem para cá. Quero corrigir meus erros e acredito que posso bater minhas marcas pessoais. Estou muito motivado para esta competição”, disse Junior.