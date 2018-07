Etiene faz índice para o Mundial nos 50m livre e bate recorde sul-americano

Etiene Medeiros brilhou na manhã desta quarta-feira no Troféu José Finkel. No terceiro dia de competições em Santos, ela avançou em grande estilo para a final da prova dos 50 metros livre ao quebrar o próprio recorde sul-americano e ainda obter o índice para o Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), que será realizado em dezembro no Canadá, em Windsor.

Para isso, Etiene completou a distância em 23s88, superando a sua própria marca, estabelecida no Finkel de 2014, com 24s15. Além disso, fez o sétimo melhor tempo da temporada e superou em 0s05 o índice para o Mundial, que é de 23s93.

"Vim pra conseguir este tempo. O objetivo era esse e não podemos perder a oportunidade. Tinha duas e não podia perder a primeira. Estou feliz, mas também tranquila. O recorde veio naturalmente com este índice. Tenho que evoluir e de dois anos pra cá, consegui baixar meu tempo e tenho que manter a tranquilidade até o fim da competição...quem sabe nos 50m costas, na sexta", disse a nadadora do Sesi.

Antes de Etiene, outros dois brasileiros já haviam obtido índices para o Mundial - na última terça-feira, Thiago Simon e Felipe se classificaram na prova dos 200m peito.

Na versão masculina dos 50m livre, Marcelo Chierighini, do Pinheiros, fez o melhor tempo das eliminatórias, com 21s67, mas ainda distante do índice para o Mundial, que é de 20s97. Já nos 400m medley, Joanna Maranhão (4min42s44), do Pinheiros, e Brandonn Almeida (4min15s09), do Corinthians, lideraram as eliminatórias.

A partir das 18h30, serão realizadas as finais das provas que tiveram eliminatórias nesta manhã, além da série forte dos 800m livre feminino e da disputa feminina e masculina do revezamento 4x200 metros livre.