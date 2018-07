Etiene Medeiros bate recorde sul-americano antes do Mundial

Horas antes de embarcar para o Mundial de Piscina Curta de Doha, Etiene Medeiros mostrou que está em ótima forma. Nesta quarta-feira, a atleta do SESI-SP bateu o recorde sul-americano dos 50 metros costas em piscina curta ao vencer a prova nos Jogos Abertos do Interior de São Paulo, em Bauru, com o tempo de 26s36.

O antigo recorde era da própria Etiene, que completou os 50m costas em 26s41 durante o Campeonato Brasileiro Sênior de Natação, em setembro, em Guaratinguetá, também no interior paulista. Com a nova marca, chegará ao Mundial como a quarta do ranking mundial.

"Estou muito feliz, está sendo uma boa surpresa aqui em Bauru. Nesse momento de preparação precisava sentir como estava meu corpo, a ondulação na água. Vim para Bauru com alguns objetivos traçados e está saindo melhor do que eu e o (técnico Fernando) Vanzella esperávamos", comentou Etiene, que nadou os Jogos Abertos pela cidade de São Bernardo do Campo.

ESTRELAS