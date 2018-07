Etiene Medeiros é a primeira do mundo nos 50m costas

Etiene Medeiros bateu nesta sexta-feira o recorde sul-americano e assumiu a liderança do ranking mundial dos 50 metros costas ao vencer o Torneio Open, com 27s37, na piscina do Botafogo, no Rio. O resultado valeu o índice para o Mundial de Kazan, na Rússia, em agosto do ano que vem.

Há menos de duas semanas, a pernambucana se tornou a primeira brasileira campeã do mundo ao vencer a mesma distância no Mundial de Doha, no Catar, em piscina curta (25 metros), com recorde mundial (25s67). No caso da piscina longa, ela ficou a 0s31 do recorde da chinesa Jing Zhao.

"Estou numa fase boa, com uma cabeça boa, confiando demais no meu técnico (Fernando Vanzella) e na minha equipe (Sesi-SP). A gente até brincou antes da competição porque perguntaram: ?Você já viu o recorde mundial quanto é??. Imagine bater o recorde mundial na longa e aqui no Rio?Seria sensacional, essa é a palavra", afirmou a nadadora após a prova desta sexta.

Thiago Pereira, do Sesi, e Henrique Rodrigues, do Pinheiros-SP, fizeram uma bela prova nos 200 metros medley. O primeiro fez um tempo excelente, 1min57s23, e superou o próprio recorde de campeonato, 1min58s33, melhorando muito o índice que estabelecera pela manhã. "Fazia muito tempo que eu não tinha uma rotina dessas de nadar uma prova seguida da outra e consegui competir bem, terminar a semana bem. Mesmo hoje (sexta) sendo a minha melhor prova a última prova da competição e consegui um bom resultado pro Sesi com o recorde de campeonato", disse.

Henrique Martins foi o segundo da prova com 1min59s89 e colocou também seu nome na lista para Kazan. "Estou muito satisfeito. Foi um ano muito difícil pra mim por causa da cirurgia em janeiro (artroscopia). Levei seis meses pra me recuperar, mas agora estou recuperado totalmente. O Campeonato Mundial foi o início de uma nova fase de treinamento, uma nova fase de vida. Agora saí daqui com o índice para o Mundial e era tudo o que eu queria. Não esperava nenhum resultado espetacular", comentou.

O outro índice do dia veio com Thiago Simon, do Corinthians-SP, nos 200 metros peito. Ele marcou 2min10s58 e o índice era de 2min11s66. De quebra, quebrou o recorde de campeonato que era do "xará" Thiago Pereira desde 2009. "No momento que passei os 100 metros, senti a energia da torcida corintiana, ganhei uns centésimos ali. Sabia que estava bem e estava confiante. Ontem (quinta) não fui bem nos 400 metros medley, mas hoje (sexta) foi legal e já penso em focar esta prova", disse.