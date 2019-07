Etiene Medeiros e mais três brasileiros se classificam para a semi no Mundial

A natação brasileira classificou quatro nadadores às semifinais do Mundial de Esportes Aquáticos no fim da noite desta terça-feira (no horário de Brasília) em Gwangju, na Coreia do Sul. Etiene Medeiros nos 50 metros costas, Marcelo Chierighini e Breno Correia, ambos nos 100m livre, e Leonardo Santos, nos 200m medley, avançaram nas eliminatórias.

Atual campeã mundial dos 50m costas, Etiene cravou o segundo melhor tempo das eliminatórias, com 27s85, atrás apenas da chinesa Fu Yuanhui, que marcou 27s70. Elas têm rivalizado pelo domínio da prova, tanto que a nadadora da China faturou o ouro no Mundial de 2015 diante da brasileira e levou o troco dois anos depois.

Nos 100m livre, Chierighini cravou 47s95 para fechar as eliminatórias na terceira posição, enquanto Breno Correia foi o sétimo, com 48s39. A melhor marca foi do norte-americano Caeleb Dressel, com 47s32, seguido pelo russo Vladislav Grinev, com 47s92.

Leonardo Santos ficou na 13ª posição nos 200m medley, com 1min59s37, o que foi suficiente para colocá-lo nas semifinais. Já Caio Pumputis fez apenas o 23º tempo, com 2min01s06, sendo eliminado precocemente desta prova no Mundial.