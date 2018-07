Etiene Medeiros e Nicholas Santos atingem índice para o Mundial de Natação

As eliminatórias do penúltimo dia do Troféu José Finkel, em Santos, acabaram ficando marcadas pela obtenção de dois índices para o Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), marcado para dezembro, em Windsor, no Canadá. Nesta sexta-feira, Nicholas Santos igualou a marca exigida para os 50 metros borboleta, assim como Etiene Medeiros conseguiu o mesmo feito nos 50m costas.

Assim, Nicholas se classificou para a prova em que faturou a prata no Mundial de Piscina Curta de 2014. Nesta manhã, ele liderou as eliminatórias com a marca de 22s57, exatamente o índice exigido para o Mundial.

Para a final, o nadador da Unisanta, tem uma meta ousada, bater o recorde mundial da prova, 21s80, que é do alemão Steffen Deibler desde 2009. "Vamos ver o que acontece à noite, mas este tempo não é legal. Mas segurei um pouco hoje de manhã e ainda vou me raspar" revelou.

Etiene fez também o exato tempo do índice dos 50m costas - 26s16 - para liderar as eliminatórias. Agora terá a chance de defender o título mundial da prova, assegurado há dois anos.

Na versão feminina da prova de 50m borboleta, Daynara de Paula, do Sesi, fez o tempo de 25s71, acima do índice para o Mundial, que é de 25s38. Joanna Maranhão (2min13s75) e Henrique Rodrigues (1min58s44) lideraram as eliminatórias dos 200m medley. Viviane Jungblut (4min10s80) e Luiz Altamir Melo (3min46s10) foram os melhores dos 400m livre e Guilherme Guido (23s82) acabou em primeiro nas eliminatórias dos 50m costas.

Na noite desta sexta-feira, a partir das 18h30, serão realizadas as finais dos 200m medley, 50m borboleta, 400m livre, 50m costas e 4x50m livre misto.