Etiene Medeiros entra para o Guinness por recorde dos 50m costas

8 de março: a gente tem muito o que falar nesse dia. Sabemos o peso que carregamos por sermos mulheres nesse mundo. Temos histórias diárias de sobrevivência e resiliência e temos histórias de luta. Temos nossas mães, irmãs, filhas e amigas - e temos nossas ancestrais. Temos todas as mulheres que carregaram no ventre a força e a coragem para seguir em frente - e temos as mulheres que gritaram e foram às ruas para termos direitos. Temos todas as mulheres que jamais desistiram dos seus sonhos - e temos todas as mulheres que choram e riem e se exaltam com suas pequenas conquistas. Temos o dia de hoje no calendário, mas temos todos os outros dias diante dos nossos olhos. - Hoje eu comemoro esse presente, que é grande e importante porque é reconhecimento, é visibilidade. Obrigada, @guinnessworldrecords: essa é a prova material do que eu sou, do que eu posso e do que eu mereço - e muito! Hoje, recebo o certificado oficial pelo recorde mundial dos 50 metros costas mais rápidos nadados em piscina curta por uma mulher! ✊ #8M - #guinnessworldrecords #internationalwomensday #women #empowHER #womenempowerment #femaleempowerment #girlpower #brazil #swimming #athlete #sports #champion #woman #girls #IWD #IWD2020 #nadoportudo #nadoportudonuncapornada #vaieti #diainternacionaldamulher

