Etiene Medeiros leva o bi mundial nos 50m costas em piscina curta

A brasileira Etiene Medeiros conquistou neste sábado o bicampeonato da prova dos 50 metros costas no Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), que está sendo realizado em Windsor, no Canadá, defendendo com êxito o título conquistado em 2014, em Doha, no Catar.

Com uma boa largada, Etiene garantiu a liderança desde o início da prova. Ela virou nos 25 metros em primeiro lugar e conseguiu sustentar a liderança até o final, tendo assegurado mesmo com a proximidade da húngara Katinka Hosszu, que garantiu a prata com 25s99.

"Essa mulher é muito forte, sempre surpreende. É muito legar estar competindo com ela", disse Etiene, em entrevista ao SporTV, destacando o peso de superar um dos maiores nomes da natação na final deste sábado. O pódio foi completado pela norte-americana Alexandra de Loof, com 26s14.

"Antes rola aquele friozinho, mas sempre tento me manter positiva. Não é fácil estar aqui e conquistar mais uma medalha. Estou muito feliz. Esse ano eu aceitei muita coisa, dor, felicidade, virei a página. É muito bom acabar esse ano com essa medalha", acrescentou Etiene.

Desde as eliminatórias, Etiene mostrou que era forte candidata a subir ao pódio em Windsor. Afinal, a brasileira avançou às semifinais com a terceira melhor marca entre as concorrentes. Depois, se garantiu na final com o melhor tempo, em série realizada na noite de sexta-feira.

E para se dedicar à final até abdicou de disputar as semifinais dos 50m livre, após avançar no início da tarde para esta etapa da competição. Agora a estratégia se comprovou acertada. "É uma decisão difícil. Se estivesse em outra fase, nadaria. Mas era um intervalo muito curto de tempo, tinha que tomar uma decisão e acreditar nela", comentou a brasileira.

A medalha conquistada por Etiene foi a segunda do Brasil nesta edição do Mundial de Piscina Curta. Anteriormente, ela própria, Felipe Lima, Nicholas Santos e Larissa Oliveira levaram a prata na prova do revezamento 4x50 metros medley, disputado por equipes mistas.

Etiene era a atual campeã mundial dos 50 metros costas, em título assegurado em 2014, quando também foi o ouro no 4x50 metros medley misto. Assim, passa a acumular quatro medalhas na história do Mundial de Piscina Curta, sendo três delas douradas. Além disso, no ano passado foi prata nos 50 metros costas no Mundial de Esportes Aquáticos.