Etiene Medeiros lidera eliminatórias nos 50m livre em Minneapolis

Representando o Sesi-SP, Etiene nadou a eliminatória em 24s73, um tempo muito forte para esta fase da temporada, faltando ainda mais de um mês para o início do Torneio Open, primeira seletiva brasileira para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

Como comparativo, Etiene fez 24s55 para ganhar a prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto e o índice olímpico é 25s28. A marca desta manhã é o equivalente ao 17.º lugar do ranking mundial. À noite, a brasileira é favorita ao ouro mesmo enfrentando as melhores velocistas dos Estados Unidos.

Na prova olímpica que em que é especialista, os 100 metros costas, Etiene nem pegou final. Com 1min02s28, ficou a quase três segundos do que sabe fazer e amargou o 10.º lugar das eliminatórias.

OUTRAS PROVAS - Nos 50 metros livre masculino, o nível das eliminatórias não foi tão forte. O melhor tempo foi de Nathan Adrian, com 22s39, o equivalente ao 69.º lugar do ranking mundial. O Brasil está na final com Marcelo Chierighini (22s74, em quarto) e João de Lucca (22s83, em oitavo). As marcas não são relevantes em nível internacional.

Michael Phelps fez o segundo melhor tempo da manhã nos 200 metros borboleta, só mais lento que Chase Kalisz, e está na final da prova. Nos 100 metros costas, entretanto, o maior de todos os tempos fez só o 15.º tempo.

Um dia depois de ser melhor que Phelps nos 200 metros livre, Giovany Lima conseguiu a classificação para mais uma final. Nas eliminatórias dos 400 metros livre, o brasileiro ficou com a quarta colocação com o tempo de 3min55s91.

Com equipe completa em Minneapolis, o Sesi ainda teve Giovanna Diamante em 41.º nos 200 metros borboleta (2min22s36); Daynara de Paula em 24.º nos 50 metros livre (26s28) e em 49.º nos 100 metros costas (1min06s39); e Bruna Primati em 20.º (4min19s32) e Jéssica Cavalheiro em 38.º (4min26s19), ambas nos 400 metros livre.