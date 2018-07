Etiene, Thiago Pereira e Felipe Lima vão às finais em Santa Clara

As eliminatórias não tiveram grandes marcas. Líder do ranking mundial nos 50m costas, Etiene foi a segunda mais rápida da manhã, com 28s28, a quase um segundo da sua melhor marca. Na final, a brasileira vai enfrentar grandes nomes da natação mundial: Missy Franklin e Natalie Coughlin.

A piscina onde acontece o GP de Santa Clara tem nove raias e só por isso Thiago Pereira avançou à final dos 400m medley, com o nono tempo, 4min26s19, muito acima do que está acostumado. Ele estava inscrito para nadar também os 100m borboleta, mas não participou da prova.

A final dela terá dois brasileiros: Henrique Martins (terceiro tempo, 52s72) e Kaio Márcio (53s30). A marca é a melhor do ano para Kaio, enquanto Henrique fez 52s53 no Maria Lenk. Representante do Brasil nos 100m no Mundial de Kazan (Rússia) em agosto, Arthur Mendes Filho foi só o nono nas eliminatórias em Santa Clara, com 53s71, e vai nadar a final B à noite junto com Vinicius Lanza (54s09) e Glauber Silva (53s97).

Nos 100m peito, Felipe Lima passou à final com o segundo melhor tempo, 1min01s19. Daynara de Paula também passou em segundo nos 100m borboleta, com 59s59. João de Lucca (1min50s82) e Nicolas Oliveira (1min50s70) fazem final B nos 200m livre. Jessica Cavalheiro e Maria Paula Heitmann fazem final B nos 200m, enquanto Bruna Primati está na final D.

Os brasileiros que estão em Santa Clara foram enviados para a competição pelos seus clubes (Minas e Sesi, especialmente), ou são radicados nos EUA, como Arthur Mendes, que nada pela Universidade de Auburn. A seleção norte-americana está quase inteira, exceção a Ryan Lochte. Michael Phelps faz final nos 200m livre à noite.