Etíope agride técnico após ficar fora do Mundial de Atletismo e recebe suspensão

Chala Beyo, corredor da Etiópia que compete na prova dos 3.000 metros com obstáculos, foi punido com uma suspensão de dois anos por ter atacado o seu técnico depois de saber que não foi incluído na lista de convocados para representar o seu país no Mundial de Atletismo, que começará no próximo dia 4 de agosto, em Londres.

Ao justificar o banimento do atleta de todas as competições por este longo período de tempo, Sileshi Bisrat, porta-voz da federação que controla a modalidade na Etiópia, afirmou que o fundista de 21 anos de idade agrediu com um soco o treinador Yohannes Mohammed quando a equipe nacional do país foi anunciada para o grande evento que será realizado na Inglaterra e marcará a despedida do jamaicano Usain Bolt do atletismo.

O técnico precisou receber atendimento médico por causa de um ferimento em seu olho esquerdo provocado pela agressão. E Bisrat afirmou que a polícia local está procurando pelo corredor, que fugiu após o ocorrido, assim como relatou que o atleta estava segurando uma pedra quando praticou o ato de violência, mas acabou não utilizando o objeto para consumá-lo.

Chala Beyo esteve presente nos Jogos Olímpicos do Rio, no ano passado, quando caiu nas eliminatórias dos 3.000 metros com obstáculos e fechou sua participação apenas na 20ª posição na classificação geral. Também em 2016, ele chegou a conquistar a medalha de ouro desta prova no Campeonato Africano de Atletismo e se tornou, na ocasião, o primeiro competidor que não é do Quênia a triunfar nesta disputa desde 2002, encerrando assim a hegemonia dos quenianos.