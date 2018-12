Etíope bicampeão e atual vice-campeã confirmam presença na São Silvestre de 2018

A tradicional Corrida Internacional de São Silvestre, que chega à sua 94.ª edição em 2018, terá, mais uma vez, presenças de destaques do atletismo internacional. A prova, que reunirá 30 mil atletas, contará com o bicampeão Dawitt Admasu, etíope naturalizado baremense, e a etíope Sintayehu Hailemichael, vice-campeã no ano passado. Eles são os primeiros de uma lista que terá vários destaques nacionais e do exterior.

Dawitt estará mais uma vez na Corrida de São Silvestre, agora defendendo as cores do Bahrein. Campeão em 2014 e 2017, além de vice em 2016, ele chega, mais uma vez, como um dos candidatos ao topo do pódio. No ano passado, além da prova brasileira, venceu a Langueux 10k (França) e foi terceiro na Addis Abeba Great Ethiopian Run 10k. Em 2018, foi terceiro na Guadalajara Half Marathon.

Sintayehu também vem ao Brasil com alguns bons resultados. Na temporada passada, ela venceu a Half Marathon Tamesna, com 1h10min23s. Já em 2018, foi terceira colocada na Maratona de Roterdã, na Holanda, com 2h30min29s, e sexta na Maratona de Frankfurt, na Alemanha, com 2h22min45s.

A programação no dia da corrida começará cedo. A categoria Cadeirante terá início às 8h20. Às 8h40 está marcada a largada do pelotão de elite feminino, um pouco antes dos homens e dos atletas em geral, que largam às 9 horas.

O percurso passa por alguns dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo, com largada na avenida Paulista, próximo ao número 2.000, e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na avenida Paulista, número 900.