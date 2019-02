Etíope de 19 anos bate o recorde mundial dos 1.500 metros em pista coberta

O etíope Samuel Tefera, de apenas 19 anos, uma das revelações do atletismo, bateu neste sábado o recorde mundial da prova dos 1.500 metros em pista coberta (indoor), no Grand Prix de Birmingham, na Inglaterra, com o tempo de 3min31s04, melhorando uma marca que já durava pouco mais de 22 anos.

O antigo recorde pertencia ao marroquino Hicham El Guerruj, que cravou 3min31s18 em 2 de fevereiro de 1997 em uma competição em Stuttgart, na Alemanha. "Não posso acreditar nisso. Estou maravilhado em vir aqui e ter agora o recorde mundial é uma sensação incrível", disse Samuel Tefera logo após a conquista.

Na mesma prova em Birmingham, o também etíope Yomif Kejelcha chegou em segundo lugar com o tempo de 3min31s58, que é agora o terceiro mais rápido do mundo. Ele ultrapassou a marca de 3min31s76 obtida pelo compatriota Haile Gebreselassie (3.31,76).

Na prova ao ar livre (outdoor) dos 1.500 metros, o recorde mundial segue sendo de Hicham El Guerruj e já dura mais de 20 anos. Ele cravou 3min26s00 em uma competição em 1998.