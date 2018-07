Etíope Desisa vence Maratona de Boston pela segunda vez

Desisa marcou o tempo de 2h09min17 para assegurar a sua segunda vitória nas três últimas edições da Maratona de Boston. O também etíope Yemane Adhane Tsegay ficou na segunda colocação, 31 segundos atrás do vencedor, enquanto o queniano Wilson Chebet terminou a prova em terceiro lugar, a 1min07 do vencedor.

Chebet foi seguido pelos compatriotas Bernard Kipyego, com 2h10min47, e Wesley Korir, o quinto colocado com 2h10min49. Campeão no ano passado, o norte-americano Meb Keflezighi ficou apenas em oitavo lugar.

A prova feminina da Maratona de Boston foi vencida pela queniana Caroline Rotich, com o tempo de 2h24min55, em uma disputa acirrada. Quarta colocada na edição de 2011 da prova, ele arrancou na reta final para superar as demais concorrentes, terminando com uma vantagem de apenas quatro segundos para a segunda colocada, a etíope Mare Dibaba.

Também da Etiópia, Buzunesh Deba ficou em terceiro lugar, com a marca de 2h25min09, à frente da norte-americana Desiree Linden, que marcou 2h25min39. A queniana Sharon Cherop terminou em quinto lugar.