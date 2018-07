Etíope não deixa Quênia vencer pela 7ª vez seguida

LONDRES

O etíope Tsegaye Kebede, de 23 anos, venceu ontem a 30.ª Maratona de Londres com o tempo de 2h05m18. A vitória tirou do Quênia a oportunidade de ganhar pela sétima vez seguida a prova da capital inglesa. No feminino, as russas dominaram. Liliya Shobukhova, 32 anos, venceu com a marca de 2h21m59, à frente da compatriota Inga Abitova Liliya.

No ano passado, Kebede terminou a Maratona de Londres em segundo, completando o percurso com o tempo de 2h05m20, depois de ter ganho as medalhas de bronze nos Jogos de Pequim em 2008 e também no Mundial de Berlim, em 2009.

Neste ano, porém, bateu todos os favoritos e subiu ao lugar mais alto do pódio, alcançando o maior êxito da carreira. Num degrau abaixo, com a prata, ficou o queniano Emmanuel Mutai, enquanto o marroquino Jaouad Gharib, bicampeão mundial, terminou em terceiro.

O brasileiro Marílson Gomes dos Santos finalizou a prova em sexto, com o tempo de 2h08m46.

Terceira colocada no ano passado em sua estreia em Londres e vencedora em Chicago há seis meses, Shobukhova obteve ontem seu segundo triunfo em três maratonas. A etíope Aselefech Mergia completou o pódio.

A maratona bateu o recorde de participantes correndo pelas ruas de Londres: 37.527 pessoas.