Etíope Tsegaye Kebede vence Maratona de Londres

Com apenas 23 anos, Kebede completou o percurso de 42 quilômetros em duas horas, cinco minutos e 19 segundos, mais de um minuto na frente do segundo colocado Emmanuel Mutai, do Quênia. A terceira posição ficou com o marroquino Jaouad Gharib. Entre os brasileiros, Marilson dos Santos teve bom desempenho e terminou na sexta colocação.

No feminino, as russas dominaram. Liliya Shobukhova, de 32 anos, venceu a prova marcando duas horas e 22 minutos, quase 20 segundos na frente de sua compatriota Inga Abitova - Shobukhova já havia vencido a maratona de Chicago em outubro do ano passado. A terceira colocação ficou com a etíope Aselefech Mergia.