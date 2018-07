Eu disse: ''Pelé, aqui na seleção é você e mais dez''

Pouca gente acompanhou a trajetória de Pelé como Zagallo, seu companheiro de seleção nos títulos de 1958 e 1962, e seu treinador em 1970. Nesta entrevista ao Estado, Zagallo conta com graça e admiração como era o convívio com o melhor jogador do mundo e dá detalhes da relação de amizade e respeito entre os dois.

Boa tarde, Zagallo. Eu gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre o Pelé?

Eu já imaginava. Não faço outra coisa nos últimos 15 dias. Só tenho falado sobre Pelé, o telefone toca dia e noite. Mas faço isso com muita alegria.

Que recordações guarda do início da carreira dele?

Quando Pelé chegou à seleção, em 1957, todo mundo ficou surpreso. O comentário geral era de que aquele garoto só podia ser um prodígio, um fenômeno. Garrincha, Nilton Santos, todos já olhavam para ele com alguma admiração.

Vocês eram próximos? Por ser nove anos mais velho, chegou a dar conselhos?

Ele sempre foi muito bacana comigo. Mas quem deveria dar conselhos para quem? O que eu fazia era observar o jeito dele, como dava os dribles sensacionais, os gols, as jogadas.

De algum modo, tentou aprender algo com o Pelé?

Claro, sempre. Teve um jogo do Santos - não lembro se eu estava no Flamengo ou Botafogo - em que o adversário veio "roubar" a bola e eu dei só um toquezinho com o bico da chuteira. O cara passou direto que nem uma flecha. Aí o Pelé veio e me disse: "Você é inteligente, hein?" Eu não respondi nada, na verdade eu fiz aquela jogada no melhor estilo Pelé.

Como foi sua experiência como treinador dele em 1970?

Logo no primeiro treino da seleção, ele me disse: "Zagallo, você pode me botar na reserva, só não quero que seja desleal comigo." Referia-se a uma declaração atribuída ao João Saldanha (técnico demitido para dar vez a Zagallo na seleção), de que ele, Pelé, estaria míope. Naquele momento, eu lhe respondi: "Pelé, aqui na seleção é você e mais dez."

Como era o Pelé nas concentrações da seleção?

Era 100%. Uma vez estávamos num hotel do Rio, a poucos dias da Copa de 70, e havia um aglomerado de gente na recepção. Estava um clima festivo e o Pelé pediu uma reunião dos jogadores com a comissão técnica. Disse que aquilo parecia uma diversão, que não estava gostando daquela festa toda.

Das grandes jogadas, qual a que você destacaria?

A do jogo com o Tchecoslováquia, em 70, em que ele chuta do meio-campo tentando encobrir o goleiro. Eu estava no banco e não entendi nada. "O que ele está fazendo, meu Deus?", pensei. A minha dedução - nunca perguntei a ele - foi que ele estava dando resposta ao Saldanha, de que não era míope.

Há comparações entre Maradona e Pelé?

Muitas. O Pelé foi tricampeão mundial. O Maradona só ganhou uma Copa. O Pelé marcou quase 1.300 gols. O Maradona não chegou nem aos 400. O Pelé era completo. O outro foi um bom jogador.

Vocês mantêm contato?

Não tenho o número do telefone. É uma pessoa difícil de encontrar, sempre viajando.

Vai enviar um telegrama ao Pelé pelos 70 anos?

Meu filho, se você souber o endereço dele... Eu não consigo falar com esse homem. Vou aproveitar o Estadão e por meio de vocês vou mandar os parabéns ao Pelé por tudo que ele representa. É o nosso rei.