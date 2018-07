'Eu fiz o gol da vitória numa final da copa do mundo' "Tenho grandes lembranças daquela Copa porque foi a segunda seguida que o Brasil ganhou. E eu me lembro muito bem da conquista e tenho carinho por ela porque fiz um gol na final. Naquele tempo era difícil volante fazer gol, e eu fiz o da vitória numa final de Copa do Mundo. Até hoje consigo narrar esse gol. Foi assim: eu estava lá atrás, perto do Mauro, e pedi a bola. Ele tocou a para mim e toquei para o Zagalo, que também jogava muito atrás. Toquei para o Zagalo e continuei correndo e gritando para ele passar para o Amarildo, que estava na esquerda. O Amarildo foi à linha de fundo e acompanhei pelo meio, gritando 'olha eu, olha eu'. No cruzamento, a bola veio na minha cabeça e fiz o gol.