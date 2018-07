'Eu não desisti em nenhum momento' festeja Webber

As novas regras da Fórmula 1 favorecem desempenhos antológicos, como foi demonstrado por Mark Webber, da Red Bull, neste domingo, em Xangai. Sábado, o australiano foi duramente criticado, depois da classificação, por superestimar, junto da sua equipe, a capacidade de realizar voltas rápidas com pneus duros. Resultado: como não tem o talento do companheiro, Sebastian Vettel, Webber não passou da primeira parte do treino e teve de largar em 18.º.

Pois com exceção de Jaime Alguersuari, da Toro Rosso, que abandonou na nona volta, Webber ganhou nada menos de 14 posições, na pista ou nas operações de pit stop, para terminar em terceiro lugar. "Bem, ver a placa de 17.º colocado, na 15.ª volta, te leva a pensar que nada de bom vai te acontecer na corrida." Antes do primeiro pit stop, na décima volta, Webber errou e saiu da pista, o que deixava poucas esperanças de um bom resultado.

"De repente, depois da parada, me senti confortável, tinha alguns jogos de pneus macios novos, não usados na classificação, e as coisas começaram a melhorar", explicou. "Eu não desisti em nenhum momento."

