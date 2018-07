'Eu sou grato por estar vivo. O que vier é lucro', afirma Mineirinho

Entre os brasileiros candidatos ao título deste ano, Adriano de Souza, o Mineirinho, é o mais experiente. Aos 28 anos, ele está em seu melhor momento e espera concretizar a boa temporada com o título. No Circuito Mundial de Surfe, muitos torcem para que ele consiga o objetivo. Até porque eles conhecem a história de vida do atleta.

“Essa torcida é muito gratificante, porque é um reconhecimento do meu trabalho. Eu sou grato por estar vivo. De onde eu vim, sem expectativa nenhuma de vida, e estar onde cheguei, é um grande sonho. Quando subi em cima da prancha, meu maior objetivo era colocar comida no prato da minha família. Graças a Deus eu consegui e o que vier é lucro”, diz.

Ele cresceu no Guarujá, em um bairro carente, e, quando descobriu o surfe, abraçou a prancha como poucos. Desde cedo era considerado um talento precoce, mas nunca chegou tão perto do cobiçado troféu como agora. “Pode ter certeza que a cada dia que passa eu trabalho intensamente e forte para conseguir meu objetivo”, avisa.

Mineirinho está no Havaí e quer concentração total para brilhar em Pipeline. “Chego no meu melhor momento. É a prova desses dez anos de muita dedicação e batalha. Consegui mostrar isso nesse ano no ranking, o que não ocorreu nos anos anteriores. Tive um bom desempenho, não vou negar que é meu melhor momento e quero aproveitar isso”, conclui.

PARA SER CAMPEÃO

- Vencer a etapa

- Se ficar em 1º, ele garante a taça independentemente de qualquer outro resultado.

- Se ficar em 2º Filipinho tem de ser no máximo 5º e Fanning 3º.

- Se ficar em 3º Filipinho tem de ser no máximo 9º e Fanning 5º.

- Se ficar em 5º Filipinho tem de ser no máximo 13º, Fanning 9º e Medina 2º.

- Se ficar em 9º Filipinho e Fanning têm de ser no máximo 13º, e Medina e Owen Wright 2º.