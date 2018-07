EUA batem Espanha e faturam título mundial no polo aquático feminino pela 5ª vez

Os Estados Unidos mantiveram nesta sexta-feira a hegemonia no polo aquático feminino. A equipe norte-americana faturou o título mundial pela quinta vez na história ao vencer a Espanha por 13 a 6, na final do Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, na Hungria.

Com o resultado, ampliou ainda mais seu recorde de conquistas em Mundiais. As americanas foram campeãs também em 2003, 2007, 2009 e 2015. São ainda bicampeãs olímpicas, com medalhas de ouro nos Jogos de Londres-2012 e do Rio-2016.

Kiley Neushul foi a principal destaque da final, ao marcar quatro gols para o time norte-americano. Madeline Musselman contribuiu com três e foi eleita a MVP da competição. Pelo lado da Espanha, que ficou com a medalha de prata, Anna Espar foi a melhor jogadora no confronto, com três gols.

A medalha de bronze foi conquistada pela Rússia, com a vitória sobre o Canadá por 11 a 9, também nesta sexta. Daria Ryzkhova anotou três gols para o time russo, enquanto Monika Eggens marcou quatro vezes para o Canadá, se igualando, na artilharia do Mundial, à italiana Roberta Bianconi, ambas com 20 gols.