EUA convocam Tyson Gay e Gatlin e Mundial de Revezamentos terá estrelas

Dos sete homens mais rápidos da última temporada, seis são norte-americanos e todos estão convocados para o Mundial: Gatlin, Gay e Mike Rodgers. Dentre os principais nomes dos EUA nos 100m, só Trayvon Bromell, de 19 anos, líder do ranking mundial neste início de temporada, não foi convocado.

Entre as mulheres, os EUA resolveram apostar em três atletas que não fizeram boas temporadas em 2014, mas foram finalistas olímpicas em 2012: Tianna Bartoletta, Allyson Felix, Carmelita Jeter. Líder do ranking mundial em 2014, Tori Bowie não foi convocada. Já LaShawn Merritt será a estrela o revezamento 4x400m masculino.

BRASIL - Apesar de o Mundial ter provas também de 4x200m e 4x800m, além de um revezamento misto, o Brasil vai competir apenas no 4x100m e no 4x400m, tanto no masculino quanto no feminino, porque os finalistas destas provas obterão vaga nos Jogos Olímpicos de 2016.

A convocação tem como destaque Ana Cláudia Lemos, que no último domingo bateu o recorde sul-americano dos 100m, com 11s01, quarta melhor marcada da temporada. A atleta da BM&F Bovespa já era a recordista, com 11s05, marca que perdurava desde maio de 2013. Treinando nos EUA, Ana Cláudia já havia corrido para 11s07 na semana passada.

A equipe feminina do 4x100m, que tem maior expectativa de medalha em Nassau, vai ter quatro atletas que também foram ao Mundial do ano passado: Rosângela Santos, Franciela Krasucki, Vanusa dos Santos e Evelyn Santos. A novata é Thaissa Presti, de 29 anos, que ficou com a vaga que era disputada por nomes como Bruna Farias (22) e Vitória Rosa (19)

No masculino, quatro atletas foram convocados para o segundo Mundial seguido: Aldemir Gomes Junior, Jorge Henrique Vides, Bruno Lins e Vitor Hugo dos Santos. Líder do ranking brasileiro do ano passado, Jefferson Liberato ficou de fora. As novidades são Antonio Cesar Rodrigues (22 anos) e Gustavo Machado dos Santos (24). Há quatro dias, Vitor Hugo bateu, de 19, bateu o recorde sul-americano juvenil, com 10s29, melhor marca brasileira da temporada.

No revezamento 4x400m, a convocação repete os cinco nomes que foram ao Mundial passado: Anderson Henriques, Hugo Balduino, Pedro Burmann, Wagner Cardoso e Jonathan Henrique. Para este ano, entretanto, a CBAt resolveu chamar um atleta a mais por prova. A vaga ficou com Hederson Estefani.

Por fim, no revezamento 4x400m feminino, também pouca renovação. Joelma das Neves Sousa, Geisa Coutinho, Liliane Fernandes, Jailma Sales de Lima e Cristiane dos Santos Silva vão para o segundo Mundial de Revezamentos seguido, com a amazonense Natallia Oliveira da Silva, de 22 anos, sendo a novidade.