EUA deixam dois medalhistas do Mundial fora do Rio-2016 na ginástica

Os únicos dois norte-americanos que ganharam medalha no Mundial de Ginástica Artística do ano passado no masculino estão fora dos Jogos Olímpicos do Rio. Após o encerramento da seletiva nacional, sábado à noite, os EUA divulgaram a equipe que estará no Rio-2016, deixando de fora tanto Danell Leyva quanto Donnell Whittenburg.

Para compor a equipe, os norte-americanos fizeram quatro noites de apresentações, somando os resultados de todas elas. Bronze no salto e oitavo no individual geral no Mundial, Donnell Whittenburg ficou em quarto no individual geral da seletiva e, mesmo assim, não foi selecionado. No salto, foi superado por Jacob Dalton, que acabou convocado.

A convocação americana tem três generalistas e dois especialistas. Assim, foram convocados os três melhores do individual geral da seletiva: Sam Mikulak, Chris Brooks e Dalton.

Entre os especialistas, os que tiveram resultado mais expressivo, e foram convocados, foram Alex Naddour, do cavalo com alças, e John Orozco, segundo melhor na barra fixa. Danell Leyva, prata nesse aparelho no Mundial, ficou só em terceiro na seletiva. Mikulak, Dalton e Orozco já estiveram em Londres-2012.