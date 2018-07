EUA descartam boicote aos Jogos de Inverno na Rússia

Ex-funcionário da CIA, Snowden trabalhava ultimamente para uma empresa que presta serviços para a Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em inglês), onde teve acesso às informações confidenciais do governo norte-americano que vazou para a imprensa. Na última terça-feira, ele pediu asilo temporário na Rússia - está esperando dentro do aeroporto de Moscou -, alegando que estava sendo perseguido pelos Estados Unidos.

"Por que deveríamos punir os atletas norte-americanos que vêm treinando há três anos para competir na Olimpíada por causa de um traidor que não tem um lugar para chamar de casa?", afirmou John Boehner, ao comentar sobre o assunto nesta quarta-feira. Ele também disse ser "completamente equivocada" a proposta do senador republicano Lindsey Graham, que sugeriu o boicote dos Estados Unidos aos Jogos de Inverno se a Rússia acolher Snowden.

Os Estados Unidos já boicotaram anteriormente uma Olimpíada por questões políticas. Foi na edição de Moscou, em 1980, depois da invasão da então União Soviética ao Afeganistão. Lembrando dessa história do passado, o Comitê Olímpico dos EUA também se posicionou nesta quarta-feira contra a ideia de boicote aos Jogos de Inverno em Sochi.

"Se teve alguma lição a ser aprendida do boicote norte-americano de 1980, é que boicote olímpico não funciona", afirmou o porta-voz do Comitê Olímpico dos EUA, Patrick Sandusky. "Nosso boicote na Olimpíada de 1980 não contribuiu para resolver o conflito com sucesso. Em vez disso, impediu que centenas de atletas norte-americanos, que se dedicaram a representar nossa nação nos Jogos Olímpicos, não tivessem essa oportunidade única na vida."