EUA divulga equipe e Phelps fica fora do Pan de Toronto

A USA Swimming, entidade que gere a natação nos Estados Unidos, anunciou nesta quinta-feira as equipes norte-americanas que vão disputar os Mundial de Kazan (Rússia) e os Jogos Pan-Americanos de Toronto (Canadá), ambos em meados do ano que vem. Michael Phelps, que voltou à natação competitiva neste ano, não vai a nenhum dos dois eventos.

No começo do mês, a USA Swimming já havia anunciado uma suspensão de seis meses a Phelps depois de o maior campeão olímpico de todos os tempos ser flagrado dirigindo embriagado. Na ocasião, ele também foi impedido de se inscrever no Mundial de Kazan, de 2 a 9 de agosto.

Na ocasião, a entidade não explicou se Phelps ficaria também fora do Pan, o que foi confirmado nesta quarta-feira. A equipe que irá a Toronto, entre 14 e 18 de julho, terá 36 atletas, com destaque para Natalie Coughlin, dona de 12 medalhas olímpicas. Cullen Jones, Matt McLean, Allison Schmitt e Nick Thoman são os outros atletas de renome na delegação do Pan, que não coincide nenhum nadador com os 40 que vão ao Mundial.

Nos 50m livre, por exemplo, os Estados Unidos vão ao Pan sem Anthony Ervin (quarto do ranking mundial) e Nathan Adrian (sétimo), que disptarão o Mundial. A equipe será representada em Toronto por Cullen Jones (10.º) e Josh Schneider (12.º).

Nos 200m medley, prova principal de Thiago Pereira, seus rivais serão Gunnar Bentz (22.º) e Tynan Stewart (55.º), respectivamente o oitavo e o 10.º melhores norte-americanos do ano na distância.