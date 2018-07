EUA e Grã-Bretanha duelarão em evento de atletismo em Londres no próximo ano

Duas das mais tradicionais nações do atletismo, Grã-Bretanha e Estados Unidos voltarão a se enfrentar no Estádio Olímpico de Londres em 2018. Nesta quarta-feira, menos de uma semana após o encerramento do Mundial de Atletismo, as federações dos dois países anunciaram que vão se enfrentar em uma competição por equipes com nove provas no próximo ano.

Os organizadores do evento, que recebeu o nome "The Meet" asseguraram que os principais nomes do atletismo desses países vão disputar a competição agendada para 21 de julho. Os detalhes do torneio, incluindo provas e participantes, não foram revelados, mas será "uma mistura de eventos de corrida, salto, obstáculos e revezamentos", de acordo com as federações.

No Mundial de Atletismo de Londres, os Estados Unidos lideram o quadro de medalhas, tendo faturado dez de ouro e um total de 30. Já os britânicos, mesmo sendo os anfitriões do evento, ficaram na sexta posição, muito em razão das quatro medalhas em provas de revezamento conquistadas nos últimos dois dias da competição.

"A Grã-Bretanha tem fãs apaixonados que adoram o atletismo. Levar a competição por equipes de volta ao estádio de Londres será especial. Não existe nenhum lugar melhor no mundo para o atletismo, e tem sido o local de algumas atuações memoráveis do time de atletismo dos Estados Unidos. Estamos realmente ansiosos para 'The Meet'", afirmou a norte-americana Allyson Felix, dona de seis ouros olímpicos e que faturou três medalhas no recém-encerrado Mundial de Atletismo.