EUA e Suécia tentam espantar zebras no caminho da decisão

FRANKFURT - Duas grandes potências do futebol feminino tentam evitar que as zebras atrapalhem seu caminho rumo ao título da Copa do Mundo da Alemanha. Suécia e Estados Unidos encaram as surpreendentes seleções do Japão e da França, respectivamente, nesta quarta-feira, pelo direito de disputar a grande final do torneio.

Com um campeonato nacional forte, as loiríssimas suecas são favoritas destacadas contra as japonesas, no duelo das 15h45 (horário de Brasília), que ocorrerá em Frankfurt.

As europeias pretendem chegar a sua segunda final nos três últimos mundiais (foram vice-campeãs em 2003). O Japão já comemora sua primeira aparição nas semifinais.

As suecas apostam em sua maior estatura para sobrepujar as asiáticas, que, no entanto, superaram a desvantagem física para derrotar as anfitriãs alemãs nas quartas.

Vantagem dos EUA. Mais cedo, às 13 horas (de Brasília), em Möenchengladbach, as americanas, algozes do Brasil e bicampeãs mundiais, enfrentam a França também com o retrospecto a seu lado. Dos últimos 13 confrontos entre as equipes, os Estados Unidos venceram 11.

A partida será o embate entre dois estilos distintos. As francesas abusam do jogo curto, com passes precisos no meio de campo e o domínio da posse de bola.

As rivais norte-americanas possuem uma predisposição maior para o jogo vertical, de passes longos e contra-ataque rápido.

"O dia extra de descanso nos favorece. Nossa prioridade é impor nosso jogo tático e trabalhar a posse de bola", comentou o técnico francês, Bruno Bibi.