EUA empatam na Colômbia e ficam perto da última vaga olímpica no futebol Os Estados Unidos deram um passo importante para ficarem com a última vaga no futebol masculino dos Jogos Olímpicos do Rio. Nesta sexta-feira, a seleção norte-americana conseguiu um empate em 1 a 1 com o Colômbia em Barranquilla, e vai jogar por um placar sem gols no jogo de volta da repescagem, na próxima terça-feira.