EUA faz projeto para evitar abuso sexual na natação

A entidade anunciou nesta quarta-feira um "plano de ação de sete pontos". As medidas foram descritas em uma carta aberta do presidente Jim Wood e do diretor executivo Chuck Wielgus. Wielgus disse que a USA Swimming tem "a responsabilidade de ajudar a criar um ambiente seguro e positivo para as crianças e jovens adultos que são nossos membros".

A organização vai criar um código de conduta para treinadores e melhorar o sistema para relatos de casos de abuso sexual. A ação acontece depois de dois processos judiciais alegando má conduta sexual de treinadores e a revelação de que 36 treinadores foram banidos do esporte na última década.