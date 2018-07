EUA fazem festa pelos 100 anos das 500 milhas Vencer as 500 milhas de Indianapolis de hoje - com largada às 13 horas (de Brasília, com Band) - será ainda mais especial do que já costuma ser. Comemorando o centenário da prova, os Estados Unidos prometem uma grande festa antes e depois do evento, que une duas de suas paixões: carros e competição.