EUA focam mais em vagas para Rio 2016 do que domínio no Pan de Toronto Os Estados Unidos não fixaram um objetivo de medalhas para os Jogos Pan-Americanos de 2015 e estão mais focados em esportes que oferecem classificação direta para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, disse o Comitê Olímpico dos EUA (USOC, na sigla em inglês) nesta sexta-feira.