EUA ganham a primeira medalha de ouro das Olimpíadas de Sochi

SOCHI - Líder do quadro geral de medalhas apenas uma vez na história dos Jogos Olímpicos de Inverno, em 1932, os Estados Unidos podem quebrar o jejum em Sochi. Em busca desta meta, os norte-americanos ganharam a primeira medalha de ouro distribuída na Rússia, neste sábado, com Sage Kotsenburg vencendo a final masculina do snowboard slopestyle.

Maior medalhista dos Jogos de Vancouver/2010, o Canadá começa a edição de Sochi com a medalha de bronze de Mark McMorris. Já a Noruega, país que mais ganhou medalhas de ouro na história das Olimpíadas de Inverno, ficou com a prata na prova de slopestyle com Staale Sandbech.

Na segunda prova do dia, Marit Bjoergen venceu a perseguição de 15km no esqui cross country e abriu a contagem dela que promete ser a grande estrela dos Jogos de Sochi. No último Mundial da modalidade, ela ganhou quatro medalhas de ouro. Se repetir o desempenho na Rússia, vai se tornar a maior medalhista mulher da história do inverno, com 11 medalhas.

LESÃO

Os Estados Unidos confirmaram na noite de sábado que Maggie Voisin, do esqui estilo livre, está fora dos Jogos de Sochi. A garota de 15 anos, mais jovem atleta da delegação norte-americana, sofreu uma lesão na sexta-feira passada e não vai se recuperar a tempo de competir na semana que vem. Ela desfilou na cerimônia de abertura numa cadeira de rodas.