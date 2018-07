EUA são ouro e Brasil perde desempate por bronze no hipismo

Pela primeira vez desde 1987, o Brasil encerrou as competições de saltos no hipismo dos Jogos Pan-Americanos sem nenhuma medalha. Depois de terminar em quarto na competição por equipes, o País almejava subir ao pódio na disputa individual, mas viu Pedro Veniss ser derrotado no desempate pela medalha de bronze.

Na final em Toronto, foram descartados os resultados das três apresentações que definiram os campeões por equipes e os conjuntos classificados para a final. Assim, de nada adiantou que Eduardo Menezes tivesse perdido após um ponto nas três primeiras pistas. Ele falhou nos dois circuitos deste sábado, no lombo de Quintol, e terminou apenas em oitavo.

O melhor brasileiro do dia foi Pedro Veniss. Único atleta da equipe com experiência em Jogos Pan-Americanos (o cavaleiro também foi a Guadalajara) perdeu quatro pontos na primeira apresentação (derrubou um obstáculo) zerou a segunda. Terminou empatado na terceira colocação com outros cinco conjuntos.

No chamado "jump off", sua montaria, Quabri de L''Isle voltou a derrubar um obstáculo. Lauren Hough, amazona norte-americana, foi a única a zerar o percurso e acabou com o bronze. Seu compatriota McLain Ward ganhou o ouro, com Andres Rodríguez garantindo a prata para a Venezuela.

Quinto colocado no Mundial do ano passado, o Brasil competiu muito desfalcado em Toronto. Doda acabou cortado depois que sua montaria sofreu uma lesão e deu lugar a Rodrigo Pessoa. O campeão olímpico, que atua na prática também como um dos treinadores da equipe, entretanto, optou por ficar na reserva e dar chance a outros atletas ganharem experiência.

O outro cavaleiro que é considerado titular da equipe, Marlon Zanotelli, o melhor brasileiro no Mundial do ano passado, sequer disputou a final deste sábado. Afinal, só três atletas por país podiam disputar medalha e ele foi quem teve o pior desempenho na fase de classificação. Acabou atrás de Felipe Amaral, que terminou na 11.ª colocação.