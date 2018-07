EUA vão com fôlego novo às seletivas

Os Estados Unidos tentam se recuperar de tropeços recentes (foram vice-campeões da Copa Ouro e ainda perderam para o Panamá na primeira fase) com a chegada de Jurgen Klinsmann. O técnico alemão, que levou seu país à terceira colocação do Mundial da Alemanha, em 2006, tenta oxigenar o ambiente da equipe, desgastado sob o comando do antigo treinador, Bob Bradley.

O novo técnico vai ter tempo para arrumar a casa. Só se preocupará com as Eliminatórias no próximo ano - o início da terceira fase é em junho - e dificilmente não se classificará para a etapa final. Junto com a Jamaica, é o cabeça de chave do Grupo A, onde dois países avançam.

México e Costa Rica encabeçam a Chave B, enquanto Cuba e Honduras estão no Grupo C. Os times que podem surpreender os grandes são o Panamá (que chegou à semifinal da Copa Ouro), El Salvador e Guatemala, que têm alguma tradição regional.

O México passa por uma reformulação que pode render ótimos frutos tanto nas Eliminatórias quanto na próxima Copa do Mundo. Veteranos como o atacante Cuauhtémoc Blanco e o zagueiro Rafa Márquez deixaram a equipe e abriram espaço para jogadores mais jovens como Giovanni dos Santos. O time foi campeão da Copa Ouro e a equipe sub-17 levou o título mundial recentemente.