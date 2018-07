EUA vencem no beisebol, enquanto México fecha Pan com 2 ouros no raquetebol A organização dos Jogos Pan-Americanos reservou apenas sete medalhas de ouro para serem disputadas no último dia de competições em Toronto, neste domingo. E quem se deu melhor no fechamento da competição foi o México, que confirmou o favoritismo para ganhar as duas finais por equipes no raquetebol, ambas sobre os EUA, por 2 a 0.