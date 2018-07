EUA vencem recurso e ficam com a prata no revezamento 4x200 metros A organização dos Jogos Pan-Americanos confirmou, na manhã desta quinta-feira, que é dos Estados Unidos a medalha de prata no revezamento 4x200 metros livre da natação. A prova foi disputada na noite de quarta-feira, fechando a programação do Centro Aquático de Toronto, e teve a vitória do Brasil.