Euforia e frustração em 7 minutos

Foram 14 minutos de grito de "é campeão" após o gol de Liedson. Alecsandro marcou para o Vasco, no Rio, e veio o silêncio. Cinco minutos depois, Fred empatou para o Fluminense e a festa corintiana voltou em Florianópolis. Mais sete minutos e o vascaíno Bernardo levou a decisão para a última rodada de um dos campeonatos brasileiros mais disputados na era dos pontos corridos, que começou em 2003.

Após ter até oito candidatos com chance de conquista até perto do fim, a edição de 2011 definirá seu vencedor nos clássicos estaduais. Corinthians, que fez 1 a 0 no Figueirense, ou Vasco, vencedor do clássico com o Fluminense por 2 a 1, são os únicos que podem soltar o grito de campeão.

A vantagem ainda é do Corinthians, que depende só de suas forças. O Alvinegro recebe o arquirrival Palmeiras no Pacaembu e precisa apenas de um empate. O Vasco tem de superar o Flamengo e torcer por derrota do líder. Se as equipes terminarem com a mesma pontuação, a taça vai para o Parque São Jorge no número de vitórias, hoje 21 a 19.

Ontem, o Corinthians entrou em campo precisando de gol para ser campeão. Fez sua parte com Liedson garantindo o 1 a 0 diante do Figueirense. Mas no Rio, não veio o tropeço do Vasco. No domingo, a situação é contrária: basta a melhor defesa da competição, com 36 gols sofridos, não ser vazada, para a conquista.

O jogo. O discurso bonito da semana inteira, de que iria agredir desde o início e buscar a todo custo a vitória, único resultado possível para a conquista do título, passou distante na postura corintiana nos primeiros 45 minutos.

Talvez pelo calor, mas muito mais pelo medo de perder (jogou com respeito excessivo), o Corinthians cadenciou a primeira etapa e quase não exigiu defesas do goleiro Wilson. Foram duas finalizações, uma cabeçada para o alto de Paulo André e um chute sem direção de Willian.

No segundo tempo, precisou, como diante do Atlético-MG, da entrada de Alex para que a história mudasse. Com o meia, o time ousou um pouco mais. E chegou a mais uma sofrida vitória graças a um cruzamento dele, que colocou a bola na cabeça de Liedson. Agora, a conversa é com o Palmeiras.