Eugene é escolhida e os EUA sediarão seu 1º Mundial de Atletismo em 2021 Depois de quatro décadas distante dos Estados Unidos, o Mundial de Atletismo enfim será realizado no país que domina esse esporte. Eugene, uma cidade do estado de Oregon com grande tradição no atletismo, foi escolhida nesta quinta-feira pela Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) para sediar o Mundial de 2021.