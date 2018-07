Europa se curva aos confrontos dos gigantes

Dois confrontos entre espanhóis e alemães - Barcelona x Bayern e Real Madrid x Borussia Dortmund - vão definir os finalistas da Copa dos Campeões.

O sorteio, realizado ontem na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça, impediu - ou só adiou - o acirramento das rivalidades regionais, como um Real e Barça, por exemplo, que podem fazer uma final inédita, em Wembley, dia 25 de maio. Na história do torneio, só três edições registram finais entre conterrâneos.

Por outro lado, as bolinhas reafirmaram a disputa entre as duas potências europeias que dominam o topo do ranking da Fifa - Espanha e Alemanha. Juntamente com a Argentina, são as grandes vilãs para a Copa de 2014.

Paralelamente às questões transnacionais, cada semifinal traz um enredo particular. O técnico Juup Heynckes, do Bayern, vai transmitir o cargo no final da temporada para Josep Guardiola, que encantou o mundo entre 2008 e 2012 com 13 títulos e o jeito mágico de jogar que arquitetou no time catalão. A passagem de bastão, no entanto, parece incomodar o alemão.

"Por favor, respeitem meu trabalho. Nunca consultei ninguém para saber dos rivais ", disse, irritado, com a pergunta se telefonaria para Guardiola para se preparar para o confronto.

"O Barcelona é a referência na Europa. É a melhor equipe da Europa. Jogamos contra eles em 2009 e levamos uma surra. É uma excelente oportunidade para mostrar que melhoramos muito", disse Karl Heinz Rummenigge, presidente do conselho diretor do Bayern. No jogo citado por Rummenigge, o Barça fez 4 a 0 no Camp Nou depois empataria na Alemanha por 1 a 1.

Equilíbrio. No outro embate, o Real tem um elenco mais vistoso, decide em casa e, claro, tem Cristiano Ronaldo. Os alemães, por sua vez, levaram vantagem na fase de grupos: venceram na Alemanha e empataram no Santiago Bernabéu. "Estou feliz, pois conhecemos bem o nosso oponente e já o vencemos. O Real é um rival difícil, mas, dos três, era o melhor", disse treinador Jürgen Klopp, do Borussia.

"Será diferente desta vez. O que passou, passou", prometeu o diretor de relações institucionais do Real, Emilio Butragueño.

Liga Europa. A Uefa também sorteou ontem as semifinais da Liga Europa. O Chelsea vai enfrentar o Basel, o rival teoricamente mais fraco, e ainda decidirá a vaga em casa. O outro confronto promete equilíbrio: o Fenerbahçe enfrentará o Benfica, que jogará a segunda partida no Estádio da Luz.