Europeus não deixam de garimpar no Brasil

A crise econômica europeia bate à porta dos clubes de futebol, mas ainda não foi o suficiente para frear o ímpeto pela busca de novos talentos em mercados tradicionalmente vendedores, como o brasileiro. Os clubes não deixaram de comprar, mas começaram a mudar alguns hábitos arraigados há anos. Caso Neymar à parte, em que Barcelona e Real Madrid se dispuseram a despejar um caminhão de euros e a atender a uma série de exigências nas negociações para levar embora a maior revelação do Brasil nos últimos tempos, o perfil de transação passa por uma mudança.

Os europeus têm se concentrado em negócios de ocasião, com jogadores que nem sempre estão no grupo de elite e não são as estrelas de seus times. Um exemplo: tirar Neymar e Ganso do Santos não foi possível, mas os coadjuvantes Alex Sandro e Danilo foram contratados pelo Porto.

O Palmeiras, mesmo em baixa e sem nenhum grande nome no elenco com idade e perfil para despertar grandes negociações, acabou de vender o lateral Gabriel Silva por 4 milhões (cerca de R$ 9 milhões) para a Udinese, que no meio do ano tinha levado o zagueiro Danilo.

No São Paulo, além do óbvio interesse de grandes europeus em Lucas, entre os jogadores mais sondados por intermediários que se dizem olheiros está uma surpresa que se encaixa no perfil menos badalado e de menor custo: o volante Wellington. Casemiro perdeu espaço por ser considerado muito caro.

Essas transações e sondagens mostram como o foco mudou. Olheiros de clubes europeus também têm procurado indicar alternativas para seus clientes quando o plano A é considerado muito caro.

É o caso, por exemplo, do trio italiano de gigantes (Juventus, Internazionale e Milan). Depois de se encantar com Rhodolfo, a Juventus recebeu a indicação de que Fábio Ferreira, do Botafogo, poderia ser uma opção mais barata e acessível, com o mesmo perfil do zagueiro são-paulino.

Mas é o Milan quem mais ilustra bem o momento do mercado europeu em relação ao Brasil. O clube italiano perdeu recentemente Cassano, com problemas de saúde, e está atrás de um substituto para ele e também de um centroavante com características semelhantes às do artilheiro sueco Ibrahimovic. E como ainda tem uma vaga de extracomunitário (jogador sem passaporte da União Europeia), o foco é o mercado brasileiro.

O diretor esportivo do Milan, Ariedo Braida, e o empresário Mino Raiola estão no Brasil para, segundo palavras de Raiola, fechar uma contratação importante para o mercado de janeiro. Eles estiveram no Beira-Rio ontem à noite, para ver Internacional x Bahia, e diante da carência de atacantes no elenco despontou o nome de Leandro Damião como alvo da observação.

O problema é que o Milan não tem dinheiro para grandes voos em janeiro. Para levar o centroavante, será preciso convencer o Inter a receber em parcelas - e a primeira não poderia ser muito alta. / COLABOROU LUÍS AUGUSTO MONACO