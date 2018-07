Evander Holyfield vai voltar aos ringues em janeiro contra Williams

WASHINGTON - O ex-campeão mundial de boxe Evander Holyfield vai enfrentar Sherman Williams no próximo mês no resort de Greenbrier, no Estado norte-americano da Virginia Ocidental. Seis combates serão realizados na noite, incluindo o duelo Holyfield-Williams.

Holyfield, de 48 anos, conquistou o título mundial dos pesos pesados quatro vezes e prometeu lutar novamente pelo título, apesar da idade avançada.

Ele tem um confronto marcado com o dinamarquês Brian Nielsen, de 45 anos, em Copenhague, no dia 5 de março.