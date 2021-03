Evandro e Guto vão à final no Catar, e Ágatha e Duda disputarão o bronze

O vôlei de praia brasileiro buscará duas medalhas, nesta sexta-feira, na etapa de Doha do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, um evento quatro estrelas. Evandro e Guto vão tentar faturar o ouro da chave masculina, enquanto Ágatha e Duda jogarão pelo bronze da competição feminina.

Com Bruno Schmidt em recuperação do coronavírus, Evandro joga no Catar ao lado de Guto. E eles venceram duas vezes nesta quinta para se garantirem na decisão. Nas quartas de final, derrotaram os letões Samoilovs e Smedins por 21/11 e 21/16. Nas semifinais, passaram pelos americanos Jake Gibb e Taylor Crabb por 26/24, 21/23 e 15/11. Na decisão, às 13h45 (horário de Brasília) desta sexta-feira, seus adversários vão ser Perusic e Schweiner, da República Checa.

"Estamos muito felizes em voltar a jogar no Circuito Mundial e ainda por cima chegar em uma final. Jogar com o Guto também é uma ótima experiência, ele é um grande defensor. Hoje não foi diferente. Na semifinal meu saque não entrou e ele defendeu muito, levou o jogo. Demos mais um passo adiante e queremos sair daqui com esta medalha de ouro. Não tivemos muito tempo para treinar, mas vamos adquirindo o entrosamento a cada jogo. E queremos ir com tudo amanhã em busca deste título", disse Evandro.

Ágahtha e Duda não tiveram o mesmo desempenho e perderam nas semifinais para as atuais campeãs mundiais, Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes, do Canadá, por 24/22 e 26/24. Antes, nas quartas de final, haviam superado Sponcil e Claes, dos Estados Unidos, por 21/14 e 21/15. A disputa pelo bronze da chave feminina será contra as americanas Stockman e Kolinske, às 10 horas.

Também nesta quinta, Ana Patrícia e Rebecca caíram nas quartas de final para as americanas Alix Klineman e April Ross por 21/17 e 21/19.