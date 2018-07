Evandro/Pedro Solberg e Duda/Elize Maia avançam à final em Maceió

Neste sábado, pelas quartas de final, Pedro Solbrg e Evandro bateram os mexicanos Virgen e Ontiveros, campeões do Pan no ano passado, por 2 sets a 0 (21/18 e 21/15). Depois, superaram os compatriotas Guto e Saymon também por 2 a 0 (21/18 e 21/16), que vinham de triunfo diante dos poloneses Losiak e Kantor em dois sets (21/18 e 21/13).

Os adversário de Pedro Solberg e Evandro serão os norte-americanos Phil Dalhausser e Nick Lucena. Nas semifinais, os norte-americanos superaram Álvaro Filho e Vítor Felipe por 2 a 1 (21/17, 20/22 e 15/10). Antes, os brasileiros haviam batido os poloneses Fijalek e Prudel por 2 a 1 (18/21, 21/16 e 15/10). Agora eles disputarão a medalha de bronze com os compatriotas Guto e Saymon.

FEMININO - Já pela chave feminina, Duda e Elize Maia se garantiram na final e seguem sem perder sequer um set em Maceió. Neste sábado, as vitórias foram sobre as italianas Menegatti e Orsi Toth, por 21/19 e 21/16, e as argentinas Gallay e Klug, por 21/18 e 21/16.

Na decisão, as brasileiras vão encarar as holandesas Meppelink e Van Iersel, algozes de Agatha e Bárbara Seixas, que estão garantidas na Olimpíada, e perderam por 2 a 0, com parciais de 21/14 e 21/17. Antes, nas quartas de final, as brasileiras haviam superado as alemãs Holtwick e Semmler também por 21/14 e 21/17. Neste domingo, elas vão disputar o terceiro lugar em Maceió com a dupla da Argentina superada por Duda e Elize Maia.