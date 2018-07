Evandro/Vitor Felipe fatura 1º título no vôlei de praia

BERLIM - Não poderia ser melhor a última participação de Evandro e Vitor Felipe juntos no Circuito Mundial. A dupla, depois de vir do qualifying, conquistou neste domingo o seu primeiro título, ao vencer o Grand Slam de Berlim, etapa alemã do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A partir da semana que vem, Vitor Felipe se unirá a Alison e Evandro jogará com Emanuel.

A decisão foi tomada pela técnica da seleção, Letícia Pessoa, e comunicada já há duas semanas. E a opção, na época, foi explicada justificando que nenhuma das duas duplas tinha chances de vencer o Circuito. Agora com o primeiro título, Evandro e Vitor Felipe ganharam mais 800 pontos para somar aos 3.210 que já tinham no ranking. Assim, devem se aproximar dos primeiros colocados.

Neste sábado, os brasileiros venceram na final os russos Semenov e Krasilnikov, por 2 sets a 1, parciais de 21/23, 21/13 e 17/15, em 53 minutos de partida. "Eu nunca havia sido campeão de nada, seja do Circuito Mundial ou do Brasileiro. E nem acredito", disse Vitor Felipe, jovem revelação de 22 anos que coleciona quatro medalhas em mundiais de base: foi duas vezes medalhista de prata com Álvaro Filho no Sub-21 (2009 e 2010) e terceiro colocado com Marcus em 2011. No Sub-23, ganhou prata com Márcio Gaudie este ano.

Evandro e Vitor Felipe foram os únicos brasileiros a passar às quartas de final em Berlim. Neste sábado, eles também jogaram na semifinal, vencendo os italianos Tomatis e Ranghieri por 2 a 0, parciais de 21/15 e 21/18.