Evandro/Vitor passa por qualifying no vôlei de praia O Brasil garantiu nesta quarta-feira sua quarta dupla na fase de grupos da chave masculina do Grand Slam de Gstaad, na Suíça, de vôlei de praia. Os últimos a se classificarem foram Evandro e Vitor Felipe, que bateram os canadenses Hatch e Redmann em jogo equilibrado, por 2 sets a 1, com parciais de 22/20, 27/29 e 15/10, e passaram pelo qualifying.