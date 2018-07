Evento de surfe terá pranchas equipadas com lâmpadas de LED. Veja imagem

FORTALEZA - A cidade de Fortaleza recebe neste fim de semana o Circuito Club Social Surf na praia do Futuro. O evento promove a primeira seletiva da Confederação Brasileira de Surf (CBS) para o Mundial Master da ISA (International Surfing Association). São quatro categorias divididas por idade, a Master para os que têm 35 anos ou mais, a Grand Master para os que já fizeram 40 anos, a Kahuna para os que passaram dos 45 anos e a Grand Kahuna para quem já completou 50 anos. Um grande atrativo da programação é o campeonato de surfe noturno em pranchas equipadas com lâmpadas de LED, trazidas da Espanha especialmente para o evento. A atração ocorre no sábado à noite, em Fortaleza.

Todos os surfistas que conquistaram os títulos brasileiros da CBS no ano passado estão confirmados no Circuito Club Social Surf do Ceará, o paraibano Saulo Carvalho da Master, o catarinense Roni Ronaldo e o carioca Artur Gama, que dividiram o título na Grand Master, o pernambucano Claudio Marroquim da Kahuna e o catarinense Mickey Hoffmann da Grand Kahuna. Também se destacam entre os inscritos, atletas que durante suas carreiras profissionais foram campeões brasileiros e até mundiais.

A dupla dinâmica da década de 90, o paraibano Fábio Gouveia e o catarinense Teco Padaratz, que junto com o paulista Piu Pereira foram os primeiros brasileiros a participar de todo o Circuito Mundial da ASP, estão entre as grandes atrações do evento que abriu a temporada 2013 de campeonatos de surfe no Brasil na semana passada, realizando a primeira etapa do Circuito Brasileiro Amador da CBS na Praia de Maracaípe, em Ipojuca (PE). Depois da estreia da nova geração, agora é a vez da velha guarda se apresentar no Circuito Club Social Surf.