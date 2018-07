Evento será teste para a cidade e para a população local

Para melhorar a mobilidade urbana, talvez a maior preocupação dos dirigentes do estado para as competições de 2013 e 2014, as autoridades colocarão ônibus extras em circulação e farão um esquema especial de operação no metrô. Haverá ainda integração gratuita para ônibus na estação Mondubim, num esquema parecido com o que se pretende usar nos torneios no País.

Além de palco para o futebol, o Castelão também está começando a ser apropriado pela população como um espaço cultural e de lazer. No entorno, por exemplo, haverá um cineclube com capacidade para 150 pessoas, que tem entrada gratuita e funciona aos sábados. Outra opção de lazer é um espaço cultural que aborda a história do futebol cearense e sua memória.