Evento-teste do triatlo será realizado em agosto de 2015 no Rio

A Federação Internacional de Triatlo (ITU, na sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira que o evento-teste da modalidade para os Jogos Olímpicos do Rio/2016 vai acontecer em agosto do ano que vem, em Copacabana. A principal novidade é que, pelo que sugere o site da entidade, os atletas vão subir o morro do Cantagalo.

"O percurso está programado para atravessar a famosa praia de Copacabana, pela linha de restaurantes da Avenida Atlântica, com o percurso olímpico também subindo pelas ruas de bairros locais", diz a ITU. Região plana à beira do mar, Copacabana é cercada pelo Cantagalo, conjunto de favelas pacificadas que fica a poucos quarteirões da praia.

O evento-teste do triatlo, por permitir aos atletas o convívio com situações climáticas e geográficas da prova olímpica, vai reunir a elite da modalidade. A prova, que será realizada em 1º de agosto de 2015, terá a pontuação máxima para o ranking olímpico, contando com 75 competidores em cada naipe.

Por ser um evento ligado ao COI, porém, não há premiação em dinheiro - o olimpismo, por princípio, é amador. Da mesma forma, a prova não vai contar pontos para os rankings do Circuito Mundial do Triatlo. Em 2 de agosto, no mesmo percurso, vai acontecer o evento-teste do paratriatlo.

Em 2016, caso não consiga classificar atletas pelos critérios válidos para todas as nações, o Brasil terá direito a um homem e uma mulher no triatlo por ser país-sede. Caso obtenha a vaga esportivamente, perderá o convite.